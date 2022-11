Умер актер Кевин Конрой, озвучивавший Бэтмена в мультсериале

Американский актер Кевин Конрой, годами озвучивавший главного персонажа в мультсериале "Бэтмен" (Batman: The Animated Series, 1992-1994), умер в четверг в возрасте 66 лет после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом в пятницу сообщает портал TMZ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Его будет очень не хватать не только актерскому составу сериала, но и легиону его поклонников по всему миру", - написала на своей странице в Facebook коллега актера Дайан Першинг, озвучивавшая героиню Ядовитый плющ в совместном с Конроем проекте.

По информации портала, актер переехал в Калифорнию в 1980 году, после нескольких лет работы в театре и на телевидении он получил роль в мыльной опере "Другой мир" (Another World, 1964-1999).

Наибольшую популярность ему принесла озвучка одного из культовых персонажей комиксов - Бэтмена. Он стал голосом таких проектов, как "Бэтмен: Маска Фантазма" (Batman: Mask of the Phantasm, 1993), "Бэтмен и Супермен" (The Batman/Superman Movie, 1997) и "Бэтмен будущего: Возвращение Джокера (Batman Beyond: Return of the Joker, 2000). За свою работу он получил семь наград, в том числе за лучшую мужскую роль за голос супергероя в видеоигре.