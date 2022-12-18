Disney изменил прогноз о сборах "Аватар: Путь воды" после дебюта картины

Компания Walt Disney Co. изменила прогноз по сборам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» после первых двух дней показа, за которые картина собрала $53 млн на внутреннем рынке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Bloomberg.

Премьера картины состоялась 16 декабря, и уже собрала в мире $127,1 млн.

Теперь в компании полагают, что в США и Канаде кассовые сборы фильма за первый уик-энд (с 16 по 18 декабря) составят от $130 до $150 млн, хотя Disney прогнозировал не менее $150 млн. Эти показатели в два раза превышают сборы первого «Аватара», который вышел 2009 году и в первый уик-энд собрал $77 млн на внутреннем рынке.

Кассовые сборы сиквела «Аватара» в США и Канаде оказались ниже, других картин, вышедших в этом году: в первые дни проката «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал $90,7 млн, «Черная пантера: Ваканда навеки» — $84,2 млн, а «Бэтмен» — $56,6 млн.

К настоящему моменту самым кассовым фильмом является первый «Аватар», собравший $2,9 млрд в международном прокате. Следом идут «Мстители. Финал» ($2,8 млрд), «Титаник» ($2,2 млрд) и «Звездные войны: пробуждение силы» ($2,1 млрд).