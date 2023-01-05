США готовят пакет помощи Украине почти на $3 миллиарда

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить в ближайшее время о выделении пакета оборонной помощи Украине на несколько миллиардов долларов, который будет включать в себя боевые машины пехоты Bradley. Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает в четверг американское информагентство АР, ссылаясь на официальных представителей в администрации США.

"Соединенные Штаты выделят Украине почти $3 миллиарда военной помощи в большом пакете, включая десятки боевых машин Bradley", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в пятницу.

Как уточнили в американской администрации, в Украину будет поставлено вооружение на сумму около $2,85 миллиарда, которое будет снято с хранения в Министерстве обороны США. Таким образом, это станет наибольшим в серии траншей оборонной поддержки со стороны Соединенных Штатов для украинских сил.

В пакет также войдут транспортеры HUMVEES, минно-стойкие транспортные средства MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.