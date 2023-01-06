Конгрессмен США Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей

Американский конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером в четверг, 5 января, бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал CNN.

«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей», — сказал политик.

По его словам, при Трампе во внутренней и внешней политике Соединенных Штатах были достигнуты успехи.

Согласно правилам, конгрессмены формально могут выдвинуть кандидатами в спикеры палаты представителей как американских законодателей, так и иных лиц.