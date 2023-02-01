Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,1 млн баррелей и на 27 января составили 452,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 4% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 20:15 (GMT+4), апрельский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 1,21% - до $84,43 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года снижается до $78,18 за баррель (-0,87%).