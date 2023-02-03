ФБР проведет обыски в доме бывшего вице-президента США

Сотрудники ФБР, как ожидается, проведут обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в ближайшие дни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, дом Пенса в штате Индиана обыщут на предмет документом с грифом "секретно".

Источники указали, что Минюст в настоящее время согласовывает с командой адвокатов Пенса точное время, когда пройдут обыски.

Накануне ФБР провело обыски в расположенном на берегу океана доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр. В последние месяцы обыски проходили в резиденции Байдена в Уилмингтоне, а также Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне.

Скандал с секретными документами вокруг президента разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.