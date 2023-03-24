Hyundai и Kia отозвали 570 тыс. проданных в США автомобилей

Южнокорейская компания Hyundai и ее дочернее предприятие Kia отозвали более 570 тыс. проданных в США автомобилей из-за угрозы короткого замыкания. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно представленному в Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) заявлению, в бракованном тягово-сцепном устройстве из-за попадания пыли или воды могут произойти короткое замыкание и возгорание. Дефект обнаружен в моделях Hyundai Santa Cruz 2022 и 2023 года выпуска, Hyundai Santa Fe (2019-2023), Hyundai Santa Fe Hybrid (2021-2023), Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid (2022-2023) и Kia Carnival (2022-2023).

Компании из Южной Кореи рекомендовали владельцам этих моделей не парковать их в закрытых помещениях.