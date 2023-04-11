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США и Южная Корея назвали поддельными предполагаемые документы Пентагона о прослушке

США Материалы 11 апреля 2023 07:12 (UTC +04:00)
США и Южная Корея назвали поддельными предполагаемые документы Пентагона о прослушке

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Большая часть информации, содержащейся в просочившихся в социальные сети документах Пентагона, подделана, заявил первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тхэ Хе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня утром министры обороны двух стран провели телефонный разговор, и мнения двух стран совпали. Обе страны придерживаются одинакового мнения о том, что большая часть раскрытой информации была сфабрикована", - цитирует Ким Тхэ Хе "Ренхап".

Он отметил, что власти США попытаются выяснить, кто стоит за этим инцидентом, и это, вероятно, займет некоторое время.

По его мнению, информация о прослушке не может повлиять на альянс Сеула-Вашингтона.

Ким Тхэ Хе считает, что инцидент, наоборот, позволит обеим сторонам еще больше укрепить взаимное доверие.

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