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Гутерриш обсудил с Блинкеном обязательства США как принимающей ООН страны

США Материалы 27 апреля 2023 21:13 (UTC +04:00)
Гутерриш обсудил с Блинкеном обязательства США как принимающей ООН страны

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном поднял ряд вопросов, связанных с обязанностями Соединенных Штатов как страны, где расположена штаб-квартира всемирной организации. Об этом говорится в распространенном в четверг по итогам переговоров сообщении офиса генсека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь также поднял ряд вопросов, относящихся к соглашению о принимающей ООН стране", - отмечается в тексте.

Соглашение о принимающей стране содержит обязательства США относительно обеспечения участия делегаций в работе всемирной организации. В офисе генсека не уточнили, о чем именно шла речь.

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