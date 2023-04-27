Гутерриш обсудил с Блинкеном обязательства США как принимающей ООН страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном поднял ряд вопросов, связанных с обязанностями Соединенных Штатов как страны, где расположена штаб-квартира всемирной организации. Об этом говорится в распространенном в четверг по итогам переговоров сообщении офиса генсека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь также поднял ряд вопросов, относящихся к соглашению о принимающей ООН стране", - отмечается в тексте.

Соглашение о принимающей стране содержит обязательства США относительно обеспечения участия делегаций в работе всемирной организации. В офисе генсека не уточнили, о чем именно шла речь.