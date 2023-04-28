ФБР заявило, что у них в 50 раз меньше хакеров, чем у КНР

Директор ФБР США Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки рассказал, что у КНР в 50 раз больше хакеров, работающих на власти страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает ABC News.

"Если каждый из "киберагентов" и "разведаналитиков" ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой <�…> китайских хакеров все равно будет больше", — сказал он.

Рэй уточнил, что даже в этом случае у Китая все равно в 50 раз больше хакеров, чем у США.

Кроме того, глава ФБР отметил, что масштабы исходящей от Китая киберугрозы превышают масштабы остальных крупных стран вместе взятых. Также, по словам Рэя, киберугрозы исходят от России, Ирана и КНДР.