Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке

Хакеры совершили атаку с использованием вируса-вымогателя, в результате была нарушена работа нескольких государственных служб города Далласа в американском штате Техас, ФБР работает вместе с местными властями в связи с инцидентом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Reuters.

"ФБР знает об инциденте и координирует свои действия с городом Даллас. Поскольку инцидент продолжается, на данный момент у нас нет никакой дополнительной информации", — цитирует агентство заявление ФБР.

Отмечается, что хакерская атака привела к закрытию судов, они не работали в среду и четверг, веб-страницы полиции и пожарной службы были недоступны. Представитель полиции сообщил агентству, что компьютерная диспетчерская система Далласа также пострадала.

Согласно информации двух экспертов, на которых ссылается агентство, за атакой стояла группа хакеров Royal, которую американские чиновники связывают с вымогательской группировкой Conti, якобы имеющей отношение к РФ.