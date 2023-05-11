Блинкен заявил о сближении подходов США и ЕС к вызовам со стороны Китая

Подходы администрации Соединенных Штатов и Евросоюза к вызовам с китайской стороны сближаются. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз является одним из наших ключевых партнеров. У нас чрезвычайно насыщенная совместная с ЕС повестка. Одним из аспектов этой повестки является то, что наши подходы к вызовам со стороны Китая сближаются, как мы рассматриваем некоторые вызовы со стороны Китая. И я думаю, что в последние пару лет мы наблюдаем удивительное сближение в подходе [к этим вызовам]", - сказал госсекретарь. По его словам, действия со стороны Брюсселя и Вашингтона в отношении Пекина показывают, "что это сближение налицо".

Он подчеркнул необходимость убедиться в том, что "конкуренция [США с Китаем] не переходит в конфликт". По словам госсекретаря, в американо-китайских отношениях должны быть "совместные аспекты, которые важны как для граждан [США], так и для людей во всем мире". "Мы должны искать их (аспекты - прим. ТАСС) и находить способы сотрудничать [с Китаем]", - заключил Блинкен.