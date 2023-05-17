Байден уверен, что достигнет согласия с республиканцами по госдолгу и не допустит дефолта

Президент США Джо Байден уверен, что ему удастся договориться с представителями Республиканской партии о повышении потолка госдолга и предотвратить дефолт. Об этом он заявил, выступая в среду перед журналистами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы хотел сказать пару слов о ходе переговоров с лидерами Конгресса. Вчера мы провели продуктивную встречу. <...> Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету и что Америке не грозит дефолт", - сказал он. В консультациях принимали участие спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Каждый лидер, присутствующий в кабинете, понимал последствия ситуации, при которой мы не смогли бы платить по счетам. Это обернется катастрофой для американской экономики и народа, если мы не сможем платить по своим счетам", - подчеркнул Байден. Президент указал, что в фокусе обсуждений Белого дома и Конгресса - "то, как будет выглядеть бюджет", а не то, будут США или нет выплачивать свой долг.

По его словам, политики "собираются сплотиться в связи с тем, что [у них] нет альтернативы". При этом Байден продолжает утверждать, что обсуждает с республиканцами вопросы, связанные с расходами американского бюджета, а не повышением потолка госдолга. "Чтобы быть предельно ясным, [уточню, что] переговоры ведутся только о том, как будет выглядеть бюджет, а не о том, собираемся ли мы в действительности выплачивать свои долги", - сказал он.

Байден рассказал, что договорился с Маккарти об участии представителей аппаратов обоих политиков в консультациях по деталям окончательной договоренности. "Их встреча состоялась вчера вечером. Они собираются встретиться снова сегодня", - добавил президент.

"И мы собираемся продолжать эти переговоры с лидерами Конгресса в ближайшие дни, пока не достигнем соглашения. И мне будет что сказать об этом в воскресенье, когда я хочу провести пресс-конференцию по этому вопросу", - подчеркнул президент, который в среду отправляется на саммит Группы семи, намеченный на 19-21 мая в Хиросиме.

Он пояснил, что во время поездки "будет в постоянном контакте со своей командой, а также со спикером Маккарти и другими лидерами" Конгресса. Байден подтвердил, что принял решение сократить сроки своего визита в регион, чтобы к концу недели принять участие в потенциальном достижении окончательного соглашения. Во вторник Маккарти допустил, что достижение договоренностей о повышении потолка госдолга в США с целью предотвращения дефолта возможно к концу текущей недели.