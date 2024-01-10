Высадку американских астронавтов на Луну перенесли на сентябрь 2026 года

БАКУ /Trend/ - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отложило запуск лунных миссий «Артемида-2» и «Артемида-3» на год.

Об этом сказал директор ведомства Билл Нельсон на онлайн-конференции, передает Trend.

«Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы хотим дать командам Artemis больше времени для преодоления проблем раннего развития, эксплуатации и интеграции. Миссия Artemis 2 теперь запланирована на сентябрь 2025 года, а миссия Artemis 3 — на 2026 год. Сентябрь 2018 года. Это будет первый раз, когда люди высадятся на Южном полюсе Луны. Миссия "Артемида-4" запланирована на сентябрь 2028 года", - сообщил Б. Нельсон.

Стоит отметить, что весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы «Артемида», состоящий из трех этапов. Первый из них («Артемида-1») предполагает беспилотный облёт космического корабля «Орион» вокруг Луны и его возвращение на Землю.Второй этап («Артемида-2») — облёт космического корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. высадиться на Луне и отправить их на Марс в середине года.