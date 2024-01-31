Эквадор отправит США российскую военную технику

БАКУ /Trend/ - Президент Эквадора Даниэль Нобоа поставит Соединенным Штатам военную технику несмотря на протест России. Как сообщает Trend , об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

Речь идет о военной технике на сумму около $200 млн — это советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», и другая военная техника.

«Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — утверждает Нобоа.

Эквадорский президент утверждает, что страна не собирается рвать отношения с Россией, но сейчас Эквадор находится в состоянии войны из-за внутренних проблем с преступностью.

До этого украинский самолет доставил военную помощь от США в Эквадор.

По информации Primicias, речь идет о транспортном самолете Ан-124, который приземлился в аэропорту Гуаякиля.

Ранее сообщалось, что Эквадор передаст США российскую и украинскую технику взамен новой.