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Глава Пентагона не поедет в Брюссель на заседание по Украине

США Материалы 13 февраля 2024 01:20 (UTC +04:00)
Глава Пентагона не поедет в Брюссель на заседание по Украине

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и встреч с коллегами из стран НАТО.

Как сообщает Trend , об этом сообщили ТАСС в Пентагоне.

«Министр не поедет в Брюссель на этой неделе», – заявили в ведомстве.

Остин был помещен в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Сроки выписки министра не разглашаются. На время госпитализации он передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

Заседание контактной группы под руководством США назначено на 14 февраля. Оно должно пройти в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

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