Япония и США укрепят сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют на предстоящем апрельском саммите в Вашингтоне договориться об укреплении двустороннего сотрудничества в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий, передает Trend.

Ожидается, что для расширения взаимодействия в этих сферах будет создана новая структура для исследований и разработок. В работе этой структуры будут участвовать американский технологический гигант Nvidia, британская компания ARM (входящая в состав SoftBank Group), а также компании Amazon, Вашингтонский университет и Университет Цукубы. Первоначально на этот проект будет выделено около 100 миллионов долларов.

Кроме того, Япония и США намерены договориться о расширении сотрудничества в области экономики, борьбы с изменением климата и энергетики, включая ветряную энергетику.

Встреча Кисиды и Байдена в Вашингтоне запланирована на 10 апреля. Стороны намерены обсудить укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону. На следующий день, 11 апреля, лидеры Японии и США проведут саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.