США призвали Израиль предотвратить эскалацию конфликта в регионе

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, говорится в сообщении Госдепартамента США, передает Trend.

Согласно информации, на встрече Блинкен заявил, что важно предотвратить эскалацию ближневосточного конфликта и найти дипломатическое решение.

"Он (...) подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска дипломатического решения, которое позволило бы как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома", - отметили в Госдепартаменте.

Сообщается, что Блинкен и Галлант обсудили продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня, которое обеспечило бы освобождение всех заложников в секторе Газа и облегчило бы страдания палестинского народа.