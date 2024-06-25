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США призвали Израиль предотвратить эскалацию конфликта в регионе

США Материалы 25 июня 2024 05:13 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, говорится в сообщении Госдепартамента США, передает Trend.

Согласно информации, на встрече Блинкен заявил, что важно предотвратить эскалацию ближневосточного конфликта и найти дипломатическое решение.

"Он (...) подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска дипломатического решения, которое позволило бы как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома", - отметили в Госдепартаменте.

Сообщается, что Блинкен и Галлант обсудили продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня, которое обеспечило бы освобождение всех заложников в секторе Газа и облегчило бы страдания палестинского народа.

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