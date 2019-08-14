Информация о нападении болельщиков "Карабаха" на АПОЭЛ неверна - Главное управление полиции

14 августа 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в социальных сетях и некоторыми спортивными сайтами, о якобы имевшем место нападении болельщиков команды "Карабах" на автобус кипрской команды АПОЭЛ после игры в Баку в рамках третьего классификационного этапа Лиги чемпионов, не соответствует действительности.

Как сообщил Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, игра закончилась в условиях высокой безопасности всех присутствующих, никаких негативных моментов не наблюдалось.

Гаджиев отметил, что сцелью запутать общественное мнение была произведена попытка связать произошедший в другой стране инцидент, со вчерашней игрой в Баку.

Начальник пресс-службы отметил, что во время игры не был зафиксирован ни один факт, свидетельствующий о том, что во время матча в Баку был поднят флаг Армении. Если такие факты имеются, то рекомендуем представить их в Главное управление полиции города Баку.

«Подобная недостоверная информация нами категорически опровергается. Это ничем не подтвержденная дезинформация, без каких-либо запросов к органам полиции. Чтобы не распространять несоответствующие действительности данные, и не повторять подобных ошибок в будущем, представителям прессы рекомендуется уточнять достоверность информации, прежде чем публиковать ее», - подчеркнул Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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