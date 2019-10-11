Евгений Михайлов:Политика Пашиняна приведет к ответным мерам Москвы

БАКУ/Trend/ - Армения усиленно пропагандирует героизацию нацизма, более того реплики премьера Пашиняна на саммите в Ашхабаде не выдерживают никакой критики, так как его заявления о том , что Нжде это герой и то, что не стоит его ставить в один ряд с нацистскими преступниками, абсолютно деструктивны, и выпадают из общей стратегии борьбы с героизацией нацизма, которую прежде всего поддерживает и продвигает основной гарант безопасности этой страны - Россия.

Такое мнение высказал Trend, известный эксперт и телеведущий Евгений Михайлов.

По мнению российского эксперта, тем самым, Пашинян в очередной раз бросил камень в огород Москвы не рассчитывая на отдачу.

«Между тем, Пашинян глубоко ошибается. Россия долго запрягает, и то что она до сих пор не выказала резкую претензию, еще ничего не означает. Пока Москва надеется образумить новые власти Армении, а когда надежда угаснет, то на мой взгляд, будут приняты более кардинальные меры», - заявил известный телеведущий.

Эксперт считает, что Ереван при нынешнем правительстве взял курс на героизацию фашизма.

«Иначе, как объяснить его особое мнение по приспешнику третьего рейха Гарегину Нжде, который командовал легионом СС. Получается еще, что эта страна должна поставить свою подпись под обращением которое призывает бороться с героизацией фашизма. Считаю что азербайджанский лидер в своём заявлении на саммите в Ашхабаде, высказал позицию всех стран СНГ, ранее бывших в составе СССР, и которые сейчас склонны к осуждению нынешней политики Армении», - заявил российский телеведущий.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении.

В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи о "Великой Армении".

Цель - создать “Великую Армению”, в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде как военного преступника.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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