Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве продолжилась семь часов

Баку /Trend/ - Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве продолжилась семь часов.

Об этом, как передает Trend, написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в "Twitter".

"Стороны и сопредседатели выступают за интенсификацию переговоров и за достижение ощутимых результатов по всем вопросам на повестке переговоров. Встреча продолжится завтра" - написала Лейла Абдуллаева.

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