Итальянский журналист: В Армении царит тоталитарный режим

БАКУ /Trend/ - В ответ на тенденциозную статью, односторонне выражающую позицию армянской стороны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, а также искажающую ситуацию в Армении журналистки Милены Кастиглини, размещенную на на итальянском аналитическом новостном портале "InTerris" под названием "Caritas Armenia" с бедными: мост мира на Кавказе", опубликована статья журналиста-исследователя Доменико Летиция «Армения и Азербайджан: Причина, по которой мирное урегулирование конфликта невозможно".

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Италии, Доменико Летиция, сообщив в своей статье о ложности утверждений в статье Кастиглини об агрессии Азербайджана против Армении, говорит о незаинтересованности оккупировавшей Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему территорий, и удерживающей их в течение почти 30 лет Армении в мирном урегулирование данной проблемы. Летиция пишет, что Армения находится в сложной экономической и эпидемиологической ситуации, которая вынуждает руководство страны отвлекая внимание общественности от существующих проблем, прибегнуть к военным провокациям и обстрелу тяжелой артиллерией территории Азербайджана вдоль государственной границы в направлении Товузского района.

Напомнив о четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН призывающих к немедленному, полному и безоговорочному выводу армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана, Д.Летиция говорит, что причины бедности и голода армянского населения проистекают из факта оккупации азербайджанских земель. Отметив пребывание Армении в плачевном экономическом положении, журналист рассказывает, что страна занимает 118-е место в мире по ВВП на душу населения, и что одинокие люди и матери младенцев, живущие в Армении, сталкиваются с особыми трудностями ввиду безучастного отношения к ним.

Итальянский журналист заявляет, что трагическая ситуация в Армении была вызвана некомпетентным руководством прошлого и нынешнего политического руководства. Несмотря на то, что действующая власть заявляет,о ликвидации царящей в последние несколько десятилетий диктатуры в Армении, страной правит тоталитарный режим и поддерживает только близкое к себе окружение. Итальянский журналист заявляет, что Пашинян преследует своих политических соперников, в то время как он сам и его жена Анна Акопян причастны к незаконной коммерческой деятельности. В статье говорится , что одной из самых обсуждаемых тем в стране является уголовное дело против бывшего посла Армении в Ватикане Михаила Минасяна, зятя бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. По словам журналиста, Минасян обвиняет Пашиняна и его жену Анну Акопян в незаконном вывозе и торговле из Армении 50 000 тонн металлолома, в международной торговле оружием, незаконной торговле алмазами, а также в разграблении государственной казны страны.

Журналист напоминает, что в конце апреля службы безопасности России задержали самолет с 40 тоннами сигарет для черного рынка в Краснодаре, на борту которого находились представители Армении, связанные с незаконной деятельностью и контрабандой, осуществляемой сегодняшним правительством. Также в Воронежском округе было изъято большое количество нелегальных сигарет, которое связыват с Н.Пашиняном.

Летиция отмечает невозможность мирного урегулирования конфликта до тех пор, пока вооруженные силы Армении не покинут оккупированные территории и не обеспечат возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на их родные земли, подчеркивая важность участия азербайджанской общины в определении будущего правового статуса Нагорного Карабаха.

Отметив, что пожертвования и гуманитарная помощь, предоставляемые Армении международными неправительственными организациями, не устранют ни серьезных социальных проблем стране, ни бедности, Летиция пишет, что единственный способ решить проблемы маленькой и бедной страны, не имеющей выхода к морю, это нормализовать отношения с соседними странами. Для этого, по словам автора, в первую очередь Армения должна вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана и не препятствовать возвращению азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли, стремиться к миру с Азербайджаном. Автор заключает: "Чем раньше Армения осознает эту реальность, тем лучше для будущего ее народа".

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