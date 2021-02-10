Новые кадры с турецко-азербайджанских совместных Зимних учений-2021(ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции распространило новые видеокадры с турецко-азербайджанских совместных Зимних учений-2021 в городе Карс.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, на очередном этапе учений подразделения выполнили задачи на танках и с применением пушек.

Учения продолжатся до 12 февраля.

Отметим, что Зимние учения-2021 проводятся с участием ВС Турции и подразделений Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)