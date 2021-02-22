Минобороны Азербайджана организовало мероприятие "Товузские бои – пути, ведущие к Победе"

БАКУ /Trend/ - В селе Балик Исмаиллинского района в день рождения одного из первых шехидов Товузских боев 2020 года Хайяма Мухаммед оглу Дашдамирова Министерством обороны Азербайджана было организовано мероприятие "Товузские бои – пути, ведущие к Победе".

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на оборонное ведомство, сначала была посещена могила шехида Хайяма Дашдамирова, и к ней от имени Минобороны были возложены венки и цветы. Была также почтена память сынов Отечества, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Автор проекта, заслуженный деятель искусств, президентский пенсионер, полковник Абдулла Гурбани подробно рассказал о Товузских боях.

"Вооруженные силы Армении 12 июля 2020 года, грубейшим образом нарушив режим прекращения огня в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, с целью захватить наши позиции попытались внезапно перейти в наступление с применением артиллерии, однако в результате адекватных мер, принятых азербайджанской армией, противнику были нанесены тяжелые удары и он был вынужден отступить, неся значительные потери.

В том бою героически погибли военнослужащие-сверхсрочники старший сержант Вугар Садыгов и старший солдат Эльшад Мамедов, и пятеро наших военных получили ранения. Хотя раненым была оказана первая помощь, и они были эвакуированы с поля боя, один из них, молодой солдат Хайям Дашдамиров, вскоре после этого стал шехидом", – сказал Гурбани.

Будучи непосредственным участником боевых действий, полковник довел до сведения участников мероприятия, что в ночь на 13 июля бои обрели еще более ожесточенный характер, а противник продолжил свои коварные замыслы. В ответ в ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков точными ударами наших частей были уничтожены опорный пункт, артиллерия, техника и большое количество живой силы противника.

"На следующий день на заседании Совета безопасности под председательством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева глава государства, пожелав упокоения душам шехидов и исцеления раненым, заявил: "Кровь наших военнослужащих, наших шехидов не осталась и не останется неотомщенной. Используя все возможности, мы будем защищать себя и вновь укажем врагу его место. Наше дело – правое, Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции".

Президент Ильхам Алиев вновь решительно заявил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

Отметив, что Армения совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села, Верховный Главнокомандующий показал "железный кулак" и в последний раз предупредил военно-политическое руководство Армении о том, что эта грязная и коварная политика толкает их страну в пропасть.

Поскольку противник не отказался от своих намерений, в результате принятых мер азербайджанской армией были уничтожены огневые позиции, станция радиолокации, склад автомобильной техники, военная техника различного назначения, командный пункт, штаб батальона, военная инфраструктура, резервы в глубине обороны и свыше 20 единиц живой силы".

На мероприятии было отмечено, что в боях под Товузом противник не смог продвинуться ни на сантиметр, и его коварные замыслы так и остались нереализованными.

Наш благодарный народ с почестями проводил в последний путь шехидов, павших смертью героев в Товузских боях: генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева, майора Намига Ахмедова, майора Анара Новрузова, старшего лейтенанта Рашада Махмудова, старшего сержанта Вугара Садыгова, старшего солдата Эльшада Мамедова, солдата Хайяма Дашдамирова и других военнослужащих.

Было подчеркнуто, что в те дни весь народ сплотился вокруг Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, выразив готовность бороться за освобождение наших земель от вражеской оккупации, тысячи людей обратились в Минобороны, Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу и записались для отправки на фронт добровольцами.

В те дни вся страна жила патриотизмом и уверенностью в скорой победе. Именно бои под Товузом вошли в нашу современную военную историю как начало пути к победе в 44-дневной Отечественной войне, которая началась 27 сентября 2020 года операцией "Железный кулак".

Отец шехида Мухаммед Дашдемиров, который четыре года принимал активное участие в боях за Агдам в Первой Карабахской войне, поблагодарил главу государства и руководство Минобороны за внимание и добавил, что он готов сражаться за Родину вместе со своим другим сыном, если в этом будет необходимость.

После мероприятия, проведенного у могилы шехида, участники посетили родительский дом шехида и вручили его матери памятный подарок – ковер с портретом шехида.

Мать шехида Вюсаля ханум поблагодарила всех, кто приложил усилия для организации этого мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)