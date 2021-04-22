АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения

БАКУ /Trend/ - 22 апреля свой 50-ый День Рождения отмечает известный российский политический аналитик и правовед Олег Кузнецов.

Коллектив редакции АМИ Trend от всей души поздравляет Олега Кузнецова с юбилеем. В Азербайджане Олега Кузнецова любят, знают и уважают за поддержку, за принципиальную позицию в отношении нашей страны.

АМИ Trend желает Олегу Кузнецову успехов в дальнейшей политической деятельности и осуществлении всех проектов. Ну и конечно же, желаем крепкого здоровья и личного счастья!