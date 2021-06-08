В войсках Нахчыванского гарнизона начались командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год» состоялись очередные командно-штабные учения.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве обороны Азербайджана, задействованные в командно-штабных учениях соединения и части были приведены к разным уровням боевой готовности в условиях воздействия мощных радиоэлектронных средств противника, выведены в резервные районы, и на территории было обеспечено развертывание органов управления.

Для обеспечения скрытной и оперативной деятельности войск особое внимание было уделено взаимодействию механизированных, пехотных и специальных подразделений с другими видами войск.

Учения продлятся до 12 июня.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)