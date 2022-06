Первый выпускной стипендиальной программы Technest — счастливый билет в мир IT-индустрии (ФОТО)

Как известно, в учебном центре Code and More состоялся первый выпускной в рамках образовательной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Руководитель, партнёры и менторы проекта выступили с мотивационной речью перед студентами программы, после чего ребятам, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты.

Организаторы поимённо объявляли выпускников, а те, в свою очередь, под аплодисменты выходили на сцену. Примечательно, что в силу возраста и имеющегося опыта, делали они это совершенно по-разному: кто-то смущался, кто-то улыбался, кто-то стеснялся фотографироваться на память, а кто-то уверенно шёл забирать заслуженную награду. Но всех их объединяло одно — в течение 6 месяцев все они получили новые знания, которые смогут помочь им уже в обозримом будущем стать востребованными специалистами в области IT.

Для многих студентов Technest стать частью программы и получить обучение на предоставленных курсах — стало первым достижением в жизни за пределами школы или института, и было интересно наблюдать за тем, как всего лишь один сертификат может послужить началом совершенно новой главы для этих ребят.

Напомним, что стипендиальная программа Technest на бесплатной основе предоставляет школьникам и студентам, а также лицам без какого-либо специального образования, но имеющим интерес к сфере IT, возможность пройти специализированные курсы обучения самых престижных образовательных центров в области информационных технологий и профессий будущего. В рамках программы 120 школьников, а также 618 студентов и выпускников прошли полугодовое обучение по таким различным направлениям, как программирование, программное обеспечение, дата-аналитика, облачные технологии, облачное администрирование, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн.

После награждения нам удалось побеседовать с выпускниками программы, чтобы вывести под общий знаменатель главный вопрос — какую роль для них сыграли данные курсы и что привнесли с собой в их профессиональную жизнь?

Приятно было видеть среди студентов много молодых целеустремлённых девушек, которые вопреки расхожему мнению, не просто интересуются IT, но и получают академическое образование в данном направлении. Нигяр Гаджиева (21 год) и Айтянь Халилова (20 лет), изучающие кибербезопасность в Азербайджанском Государственном Университете нефти и промышленности, рассказали об опыте учёбы в Technest.

Г. Нигяр: — «Я узнала о программе Technest из соцсетей, и сразу решила воспользоваться такой возможностью. В институте мы, конечно, получаем знания, но на курсах пользуемся опытом активно функционирующих организаций, изучая современные механизмы работы. Такие программы отлично способствуют налаживанию новых профессиональных связей, а нетворкинг очень важен в этой сфере. Как раз благодаря этому я уже прохожу стажировку в одном из банков».

Х. Айтянь: — «Я тоже сейчас прохожу стажировку в одной из государственных организаций. Помимо тех знаний что мы получаем в институте, в сфере IT не менее важен опыт. Поэтому посещение курсов необходимо для развития, ведь тут есть правильный микс технических и коммуникационных навыков. Надеюсь, таких программ станет больше — нашей молодёжи нужна такая поддержка».

Помимо тех, кто ещё только ищут себя в профессиональном плане, воспользоваться курсами на базе проекта Technest имели возможность и те, кто уже нашёл своё призвание, но не упускает любой шанс самосовершенствоваться. 23-летний Азер Шахбазов поделился с нами своими мыслями по этому поводу:

«Для тех, кто не может себе позволить дорогостоящие курсы в сфере IT, например, для студентов или, допустим, безработных людей, такие программы являются отличной возможностью получить бесценный опыт и знания бесплатно. 6 месяцев оплаченных курсов и сертификат помогают им в поисках работы, в обретении уверенности в себе для того, чтобы стать ведущими специалистами, начать развивать свой стартап или просто найти своё призвание.

В нашей группе есть много ребят, которые устроились на работу ещё во время учёбы по линии Technest. Но дело не только в работе. Я, например, уже работаю в AzInTelecom и мне нужны были эти курсы для повышения квалификации. Я, как и все, сдал экзамены, чтобы попасть сюда. Работа над собой – главный залог успеха в сфере IT.

Благодаря этой программе, я улучшил свои навыки и пошёл на повышение по своей специальности — теперь я ведущий инженер сервисных операций. И я не думаю на этом останавливаться, за этими курсами будут следующие, потому что IT — это сфера, которая не любит застоя, надо всегда быть на волне тенденций и новшеств. Сфера инноваций развивается ежедневно, необходимо быть в форме, чтобы за ними угнаться».

Среди студентов Technest, как уже говорилось ранее, можно встретить людей самых разных возрастов и из разных сфер деятельности. Самый старший студент программы — 43-летний Анар Гасанов, который прошёл курс в сфере облачных технологий, видит в подобных начинаниях серьёзную перспективу для всех, кто хочет заниматься саморазвитием:

«Я, как и все, сдал 3 экзамена, чтобы попасть в Technest. Я постоянно учусь, и меня не смущает, что на этих курсах я был самым старшим студентом — ни педагоги, ни ребята никак не акцентировали на этом внимание, потому что мы были заняты делом. Процесс обучения был интересный и познавательный.

Конечно, в моём возрасте найти работу в этой сфере сложно, к тому же, в IT нужно набираться опыта именно в молодости, но мне было важнее то, чему здесь можно научиться в целом, насколько это окажется полезным в дальнейшем.

Вообще, я не считаю, что после всех пройденных курсов надо обязательно получать какие-то дивиденды в виде чего-то осязаемого, например, в данном случае рабочего места. Есть вещи, которые я ценю не меньше и которые я здесь нашёл — расширение мировоззрения, новый подход и образ мышления, новый взгляд на себя и в будущее».

Ещё один пример того, насколько активно девушки вовлечены в сферу IT, мы увидели, поговорив с Вусалей Гасановой (20 лет) и Набат Гасымзаде (20 лет), окончившими курс программы в области Java:

Г. Вусаля — «Я учусь в АГУНП и искала курсы, которые помогут мне приобрести новые знания и опыт. Друг уже учился по программе Technest в области облачных технологий, он-то мне и рассказал, что я тоже могу пройти здесь обучение по своей специальности. Отлично, что помимо академического образования есть такие бесплатные престижные программы, ведь университет даёт нам общие знания, но необходима платформа, где можно будет совершенствоваться по своему непосредственному профилю. Думаю, это прекрасная возможность для тех, кто хочет стать профессионалом в области IT».

Г. Набат: — «На вещи надо смотреть реально — сейчас никто не принимает на работу без опыта, а тем более в такой сфере, как информационные технологии. Я — студентка, учусь в АДА, и у меня нет возможности получать параллельно и знания, и опыт работы, но когда я узнала о программе Technest, я поняла, что это то, что нужно мне на данном этапе, и не ошиблась.

Университет не может обучать всем имеющимся направлениям в информационных технологиях, там нам предоставляют только общие знания и право выбора — остальное зависит от нас. Профильные курсы помогают получить техническую базу, а значит и уверенность в себе. Эти сертификаты, конечно же, только повышают шансы найти подходящее место работы. В наше время для молодёжи это очень важно».

Хотелось бы отметить, что в своей речи перед студентами, ответственные лица программы и партнёры проекта неоднократно делали акцент как раз на том, что Technest — это отправная точка с крепким фундаментом, а также обозначили всю весомость саморазвития.

Руководитель проекта Technest – Эльнара Ализаде, в своём выступлении подчеркнула важность первых шагов и целеустремлённости:

— «Это начало нового пути для многих из вас. Вы получили знания, опыт, завели полезные знакомства, поближе узнали единомышленников. И всё это, несмотря на масштабность, всего лишь старт для вас. Во всяком случае, именно так должно быть. Амбициозность — один из важнейших двигателей саморазвития, поэтому стремление к ещё большим успехам всегда должно ставиться во главу угла, особенно в такой многогранной области, как информационные технологии.

Стать передовыми специалистами вам помогут именно эти качества — амбициозность, целеустремлённость и тяга к новым знаниям. У вас есть всё для успеха, и мы рады, что наша программа поспособствовал началу этого интересного пути. Мы начинали работу в этом направлении, надеясь именно на то, что Technest сам по себе станет брендом и каждый окончивший программу студент с гордостью сможет сказать: «Я — выпускник Technest!». Мы рады, что наши первичные цели были достигнуты, но впереди ещё много работы и новых свершений, которые Technest планирует осуществлять вместе со всеми талантливыми студентами и выпускниками программы».

Рауф Джаббаров - директор IKT LAB, являющейся одним из партнёров Technest, тоже поделился впечатлениями о проекте:

«В нашей стране формируется глобальная IT-экосистема, что не может не радовать. Я уверен, что недалеко то время, когда азербайджанские специалисты смогут конкурировать со своими коллегами из других стран и в этом сегменте, и в числе этих людей вполне могут оказаться те ребята, которые сегодня получили эти важные сертификаты».

Лейла Гаджиева — директор Центра Инноваций банка ABB, также являющегося партнёром программы Technest, своё выступление акцентировала на развитии предпринимательского мышления и важности чётких целевых установок:

«Созидание образа мыслей, выходящих за рамки стереотипов – лучшее что может с вами случиться. Думать не только как потребитель или наёмный работник, но и как предприниматель — это особая форма мышления, которая может привести вас к самым большим успехам в карьере.

Многие из вас ещё очень молоды и, наверное, вы часто слышали, как люди говорят, что они не знают чего хотят. На самом деле, обычно люди не знают не то, чего они хотят, а то, чего они НЕ хотят. Сложно определиться как раз тем, кто не может понять — что ему не нужно, чего он не хочет, ведь стоит с этим разобраться, то что остаётся в остатке и есть ответ на вопрос — чего же я хочу?

Я очень рада, что так как вы знаете чего вы хотите, вы пришли сюда, отбросив всё лишнее, осилили сложный курс обучения и сегодня, здесь празднуете одно из первых своих достижений в жизни».

Как уже упоминалось ранее, востребованность IT-специалистов в Азербайджане возросла на 1000% по сравнению с 2016-м годом. И это не случайная динамика — систематические прорывы в мире технологических инноваций диктуют свои правила как в повседневной жизни, так и на рынке труда. Эта тенденция и спрос стали причиной, набирающей обороты, цифровой трансформации в нашей стране.

Technest являет собой стратегически важную платформу, где люди, имеющие талант к сфере IT, получают возможность специализированного обучения, которое позволит им развить свои задатки и органично влиться в важнейшие мировые течения в данной области. Программа, как заявляют учредители, является не стихийной акцией, а долгосрочным подспорьем, нацеленным подготовить конкурентоспособный человеческий ресурс, направить его, обучить, изменить образ мышления, повысить квалификацию. На начальном этапе проект, судя по всему, добился намеченных целей, но помимо этого сформировал ещё и некое сообщество, и, как стало понятно из слов самих студентов, вдохновил их на новые свершения.