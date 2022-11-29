Армения пренебрегает своими “демократическими” стремлениями и потакает авторитарным режимам – польское издание

БАКУ /Trend/ - Армения пренебрегает своими “демократическими” стремлениями, потакая авторитарным государствам.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье польского журнала политических новостей New Eastern Europe.

“Армения, отворачивающаяся от пути европейской интеграции, открыто заигрывает с авторитарными государствами, которые являются самыми "санкционированными" странами в мире. Например, Иран использует Армению для поддержания военных поставок в РФ и давления на Азербайджан, поддерживая территориальный реваншизм Армении в отношении соседа”, - говорится в статье.

Как справедливо отмечает издание, двойные стандарты Армении налицо: эта страна постоянно говорит об “авторитарном” Азербайджане, а сама находится по одну сторону с тем же Ираном.

Автор подчеркивает, что более того, Армения никогда не подвергалась санкциям за помощь РФ и Ирану в обход западных санкций или за то, что выступала в качестве посредника при передаче иранских БПЛ и ракет РФ.

“Тем самым союз Армении с Ираном и РФ поставил страну в один ряд с Беларусью, в качестве одной из воюющих сторон против Украины и даже стороной, воюющей против Запада”, - отмечается в статье.