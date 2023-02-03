Состоялось 13-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Третьего февраля на Национальной арене гимнастики состоялось 13-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт AGF.

В отчетном мероприятии приняли участие члены Исполнительного комитета AGF, представители учредительных структур и членов Федерации.

На собрании был заслушан отчет Генерального секретаря Федерации о достижениях в гимнастических дисциплинах в 2022 году, международных соревнованиях, проведенных в столице Азербайджана, деятельности новых отделений гимнастики в регионах и успехах AGF на международной арене.

На собрании также был представлен финансовый отчет Федерации за прошедший год.

Затем лицам, имеющим определенные заслуги или достижения в области гимнастики, были вручены памятные медали.

Бронзовыми медалями были награждены: член команды в групповых упражнениях по художественной гимнастике Камилла Алиева, представитель мужской спортивной гимнастики Никита Симонов, гимнаст, выступающий на акробатической дорожке (тамблинг) Адиль Гаджизаде и представители аэробной гимнастики, члены команды аэро-данс - Сянан Махмудлу, Нигяр Мирджалалли, Назрин Мустафаева, Рауф Гаджиев и Хадиджа Гулиева.

Серебряными медалями награждены: члены команды в групповых упражнениях по художественной гимнастке - Дарья Сорокина, Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, грации, выступающие в индивидуальной программе – Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, тренеры Сияна Василева и Евгения Виляева, представители мужской спортивной гимнастики - спортсмен Иван Тихонов и тренер Эльдар Сафаров, представитель аэробной гимнастики Владимир Долматов, представители акробатической гимнастики - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли (смешанная пара) и Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев (мужская пара).