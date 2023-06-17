В Баку отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью

БАКУ /Trend/ - 16 июня в Баку состоялось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном посольством Беларуси в Азербайджане, приняли участие официальные лица государства и правительства, представители дипломатического корпуса, осуществляющего деятельность в стране, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности.

Сначала на церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси.

Говоря о том, что азербайджанский народ отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева, посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сказал, что гениальной личности мирового уровня Гейдару Алиеву принадлежит большая роль в закладке фундамента дипломатических отношений и стратегического сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что азербайджано-белорусские связи построены на взаимовыгодном сотрудничестве. «Мы всегда высоко оцениваем сотрудничество с Азербайджаном и опираемся на его поддержку. Уверены, что наши отношения и впредь будут углубляться и развиваться», – сказал он.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов подчеркнул, что азербайджано-белорусские связи находятся на высоком уровне. Он напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшийся в 1993 году к власти, добился того, что государственная политика Азербайджана стала вестись на основе новых принципов и, естественно, возник перелом и в отношениях с Беларусью.

По словам оратора, проведение торжественного мероприятия в Минске по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера служит выражением почтения белорусского народа и государства к памяти Гейдара Алиева.

Поздравив белорусский народ с национальным праздником и 30-летием дипломатических связей с Азербайджаном, заместитель премьер-министра констатировал, что сегодня эта политика, основа которой была заложена великим лидером, успешно продолжается главами государств Азербайджана и Беларуси. «Между нашими странами налажен политический диалог. Азербайджан и Беларусь, осуществляющие сотрудничество в области безопасности, экономической и гуманитарной сферах, поддерживают друг друга на политической и международной арене», – добавил он.

Подчеркнув роль межправительственной и гуманитарной комиссий в углублении двусторонних связей, заместитель премьер-министра сказал, что отношения между двумя странами успешно развиваются и в региональной плоскости.

«Продолжается динамичное развитие связей между нашими странами, основанных на дружбе и взаимном доверии. Наши отношения отвечают национальным интересам. Уверены, что эти связи и впредь будут развиваться и углубляться», - сказал Али Ахмедов.