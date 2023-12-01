Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Азербайджан Материалы 1 декабря 2023 11:10 (UTC +04:00)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ДУБАЙ /Trend/ - 30 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоялось открытие 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Как сообщает в пятницу Trend, Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28.

Национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в рамках COP28, которая продлится до 12 декабря, охватывает тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience").

В интерактивном павильоне представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лента

Лента новостей

Читать все новости