Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

ДУБАЙ /Trend/ - 30 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоялось открытие 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Как сообщает в пятницу Trend, Азербайджан впервые представлен павильоном на COP28.

Национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в рамках COP28, которая продлится до 12 декабря, охватывает тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience").

В интерактивном павильоне представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.