БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев изменил реалии в регионе, открыв новые возможности для стабильности и развития.

Об этом сказал Trend Кайзер Наваб, эксперт по глобальным вопросам, инициативе "Пояс и путь" (BRI), Центральной Азии и Евразии.

"Решительные шаги Президента Ильхама Алиева привели к освобождению азербайджанских территорий, ранее оккупированных Арменией. Эффективная реализация военной и дипломатической стратегии не только привела к восстановлению территориальной целостности Азербайджана, но и изменила реалии в регионе, открыв новые перспективы для стабильности и развития", - сказал он.

Одним из ключевых направлений стратегии Президента Ильхама Алиева стала модернизация военного потенциала Азербайджана. Инвестиции в оборонные технологии, подготовку военнослужащих и улучшение инфраструктуры значительно повысили боеготовность ВС страны, что сыграло важную роль в победе над оккупантом, отметил Наваб.

Аналитик также отметил, что за последние два десятилетия под руководством Президента Ильхама Алиева в отношениях Азербайджана с Пакистаном было достигнуто заметное развитие. В частности, между странами было установлено прямое авиасообщение и подписаны несколько меморандумов о взаимопонимании, включая те, которые касаются нефтегазовой промышленности и информационных технологий.

По мнению эксперта, это подчеркивает готовность к взаимному сотрудничеству, укреплению экономических связей и развитию дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Наваб также отметил важность того, что предстоящие в Азербайджане президентские выборы впервые пройдут на всей территории страны, включая освобожденные от оккупации земли.

"Активное участие граждан в предстоящих выборах крайне важно. Это свидетельствует о демократическом характере общества", - сказал эксперт.