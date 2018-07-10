Президент Ильхам Алиев: Ввод в эксплуатацию новых заводов станет важным событием в сфере развития промышленности

БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию новых заводов станет важным событием в сфере развития промышленности.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в связи с развитием промышленности - в ближайшее время начнут функционировать два крупных завода.

«Оба они находятся в Сумгайыте – завод полимеров и завод азотных удобрений. Эти заводы полностью обеспечат внутренний рынок, и, таким образом, будет устранена зависимость от импорта, появятся хорошие экспортные возможности. Могу сказать, что начало функционирования данных заводов станет очень важным событием в промышленной сфере в период независимости», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также сообщил, что число резидентов в промышленных парках приближается к 50-ти и создание промышленных парков показало свою эффективность.

«Если бы мы не создали эти парки, не предоставили там инвесторам хорошие льготные условия, то сейчас не было бы почти 50 резидентов. Общая стоимость проектов, реализованных и подлежащих реализации в этих парках, составляет 3,6 миллиарда долларов. Документ поощрения инвестиций приносит инвестиции на сумму 2,5 миллиарда манатов, а в промышленные парки планируется вложить инвестиции на сумму 3,6 миллиарда манатов. Из них 2,6 миллиарда долларов уже вложены. Конечно, в Азербайджане началось производство автомобилей. В Нефтчале ежегодно будет производиться 10 тысяч легковых автомобилей. Мы отметили выпуск 10-тысячного трактора на Гянджинском автомобильном заводе. То есть уверен, что деятельность промышленных парков будет успешной. В настоящее время парки создаются в нескольких городах. Необходимо представить предложения о том, в каких городах в следующем году мы можем продолжить эту политику», - сказал Президент Азербайджана.

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