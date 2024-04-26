Основная проблема интеллектуальной собственности - это формирование экосистемы - Кямран Иманов

БАКУ /Trend/ - Основная проблема интеллектуальной собственности - это формирование экосистемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов во время выступления на "круглом столе" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

По его словам, исторический триумф Азербайджана положительно сказался и на области интеллектуальной собственности.

"Реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым, позволили переформатировать экосистему интеллектуальной собственности в Азербайджане. Авторские права защищаются законом. Система авторского права более демократична. Наш устав, утвержденный главой государства, охватывает все сферы с отражением новых направлений", - добавил он.

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