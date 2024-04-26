Узбекистан направит Афганистану гуманитарную помощь

БАКУ /Trend/ - 25 апреля делегация из Узбекистана отправилась в Афганистан для доставки гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба хокимията (администрации) Сурхандаринской области Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, группа направляется в Балхский район Афганистана для передачи новой партии гуманитарной помощи.

Сообщается, что помощь включает в себя 48 тонн муки и пшеницы, 15 тысяч литров растительного масла, 10 тысяч банок тушенки, 24 тонны сахара и 22 тонны макаронных изделий, а также 100 тысяч порций лапши быстрого приготовления. Планируется, что церемония передачи гуманитарной помощи состоится в Хайратоне, в которой примут участие официальные представители обеих стран.