Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе

БАКУ /Trend/ - Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что атаковало судно MSC Darwin в Аденском заливе

Как передает Trend, об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сария.

"Военно-морские силы ВС Йемена атаковали ракетами и беспилотниками израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и успешно достигли своих оперативных целей", - сказал он.

Хуситы также подтвердили, что они «продолжат военные операции по нарушению израильского судоходства в Красном, Аравийском морях и Индийском океане».