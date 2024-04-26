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Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе

В мире Материалы 26 апреля 2024 04:06 (UTC +04:00)
Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что атаковало судно MSC Darwin в Аденском заливе

Как передает Trend, об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сария.

"Военно-морские силы ВС Йемена атаковали ракетами и беспилотниками израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и успешно достигли своих оперативных целей", - сказал он.

Хуситы также подтвердили, что они «продолжат военные операции по нарушению израильского судоходства в Красном, Аравийском морях и Индийском океане».

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