Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль на открытом чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парапловец Роман Салей завоевал очередную медаль на открытом чемпионате Европы, проходящем на Мадейре, Португалия.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, он занял 3-е место на дистанции 100 метров вольным стилем.

Это третья медаль Салея на чемпионате Европы. Ранее Роман завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине и серебряную медаль в плавании баттерфляем.

Отметим, что на счету сборной Азербайджана на турнире 4 медали. Другой член нашей команды, Вели Исрафилов, стал чемпионом Европы.