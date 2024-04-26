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Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль на открытом чемпионате Европы

Общество Материалы 26 апреля 2024 01:05 (UTC +04:00)
Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль на открытом чемпионате Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парапловец Роман Салей завоевал очередную медаль на открытом чемпионате Европы, проходящем на Мадейре, Португалия.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, он занял 3-е место на дистанции 100 метров вольным стилем.

Это третья медаль Салея на чемпионате Европы. Ранее Роман завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине и серебряную медаль в плавании баттерфляем.

Отметим, что на счету сборной Азербайджана на турнире 4 медали. Другой член нашей команды, Вели Исрафилов, стал чемпионом Европы.

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