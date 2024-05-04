АБР уже инициировал техническую помошь Азербайджану для COP29 - гендиректор

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР уже инициировал техническую помошь Азербайджану для COP29.

Об этом в субботу, отвечая на вопрос Trend сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"АБР рад, что Азербайджан был выбран местом проведения COP29. Некоторые могут раскритиковать этот выбор, поскольку Азербайджан является страной, богатой нефтью и газом. Но у нас совершенно противоположная точка зрения. Это дает принимающей стране большие стимулы проявить инициативу по сокращению выбросов углекислого газа", - сказал он.

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