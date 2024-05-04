Общий госдолг Грузии довольно стабильный - АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Общий госдолг Грузии довольно стабилен и составляет около 40 процентов.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказала руководитель отдела регионального сотрудничества АБР по Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Мы смотрим на реальные цифры, а не на номинальные цифры, потому что, номинальный уровень инфляции снижается, но учетная ставка все еще остается на месте. Реальная процентная ставка по-прежнему положительная, и это, конечно, приводит к более высокой стоимости капитала для бизнеса, для частного сектора. Но с макроэкономической точки зрения министерство финансов Грузии, министерство национальной экономики делают очень хорошую работу. До сих пор, например, общий долг довольно стабилен и составляет около 40 процентов", - сказала она.

По ее словам, фактически, ситуация вернулась к допандемическому уровню, что является хорошим знаком.

"И общий дефицит также составляет около 3 процентов. Это то, что мы называем скучными индикаторами, и это хорошо. Мы не хотим какой-то волатильности или высоких эксцессов, потрясений. У нас достаточно потрясений, внешних, и задача правительства – сгладить это и уменьшить уязвимость и неопределенность для частного сектора, для экономики", - пояснила Лязиза Сабырова.

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.