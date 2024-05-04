Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку: финалистки в индивидуальном многоборье

БАКУ /Trend/ - Определились финалистки Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку в индивидуальном многоборье, сообщает Trend.

В финал индивидуального многоборья вышли – София Раффаэли (Италия), Боряна Калейн (Болгария), Стилиана Николова (Болгария), Дарья Атаманов (Израиль), Вера Туголукова (Кипр), Екатерина Веденеева (Словения), Даниэла Муниц (Израиль), Зохра Агамирова (Азербайджан), Кристина Драган (Румыния), Милена Балдассарри (Италия), Панайота Литра (Греция), Кристина Погранична (Украина), Александра Кирой-Богатырёва (Австралия), Камилла Сеидзаде (Азербайджан), Андрея Вердес (Румыния) и Анна Хуцишвили (Грузия).

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!