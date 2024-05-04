Товарооборот между Ираном и Турцией превысил $ 1,3 млрд

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Ираном и Турцией за первые три месяца 2024 года составил 1,362 миллиарда долларов, что означает уменьшение на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Согласно данным Турецкого статистического института (TURKSTAT), товарооборот между Ираном и Турцией в январе-марте 2023 года составил 1,635 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в Иран за указанный период достиг 817 миллионов долларов, увеличившись на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, когда он составлял более 701 миллиона долларов.

Однако импорт Турции из Ирана сократился на 41 процент, уменьшившись с 934 миллионов долларов в январе-марте 2023 года до 547 миллионов долларов в первом квартале 2024 года.

В 2023 году торговый обмен между Ираном и Турцией составил 5,490 миллиарда долларов, снизившись на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом.