Грузия ожидает более тесного взаимодействия с партнерами по проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС - Кобахидзе

ТБИЛИСИ /Trend/ - Грузия ожидает более тесного взаимодействия с партнерами по проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

"Мы продолжим инвестировать в многопрофильный региональный хаб Грузии, чтобы полностью использовать его потенциал. А на фоне глобального кризиса альтернативные маршруты имеют решающее значение для международной стабильности, энергетической и продовольственной безопасности. Принимая это во внимание, мы ожидаем более тесного взаимодействия с нашими партнерами для продвижения таких проектов, как подводное электроснабжение и интернет-кабель в Черном море, паромные перевозки по Черному морю и т. д.", - сказал он.

По его словам, необходимо поддерживать конкурентоспособность Грузии, и приоритетом является улучшение инфраструктуры в регионе.

"Мы строим коридоры восток-запад, юго-восток, юг-север, улучшая сообщение. И решающую роль в этих сегментах играют глубоководный порт Анаклия и Тбилисский международный аэропорт. Стоит отметить, что мы предусмотрели комплексную программу совершенствования железнодорожной системы, дальнейшего развития корпоративных систем", - добавил премьер-министр.