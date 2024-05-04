Мы не должны опаздывать с ответными мерами против изменения климата - Масацугу Асакава

ТБИЛИСИ /Trend/ - Мы не должны опаздывать с ответными мерами против изменения климата

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент АБР Масацугу Асакава

на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

"Эту угрозу нельзя игнорировать, и наш ответ нельзя откладывать. 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Мы видим его влияние на людей и риски для будущего развития. Зерновые культуры и продовольственные системы становятся все более уязвимыми. Таяние ледников вызывает огромные разрушения ниже по течению. А работники полей и фабрик, особенно женщины, сильно страдают от теплового стресса. Это серьезная угроза во многих измерениях: от продовольственной безопасности до инфраструктуры, водных ресурсов и здравоохранения, занятости и равенства. Итак, будущее зависит от того, как мы поддержим людей, отрасли и экосистемы, пострадавшие от жары", - сказал он.

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.