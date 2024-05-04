Исполнительский стиль Алекпера Аскерова на духовых инструментах в искусстве тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Мугла (Турция) состоялся первый Международный симпозиум по народным духовым инструментам тюркских народов, сообщил Trend Life доктор искусствоведения Государственной консерватории Газиантеп, профессор Ильгар Имамвердиев.

Известными виртуозными исполнителями, профессорами и докторами наук были представлены интересные работы. В числе приглашённых были известные мастера и создатели новых духовых инструментов. Среди конструкций духовых инструментов были представлены – балабан, дудук, мей, тутек, зурна, кавал, сипси, ней, чопа чоор и др. В рамках мероприятия была также представлена книга докторанта Азербайджанской национальной консерватории и преподавателя Дилек Сабанджи Государственной консерватории Сельджукского университета города Конья (Турция) Махиры Гулиевой "Танцевальные мелодии и мугамные ренги Алекпера Аскерова".

"Благодаря нашему научному сотруднику Махире Гулиевой симпозиум превратился в праздник музыкальной науки. Богатое искусство Алекпера Аскерова, его оригинальные инновации и неповторимый исполнительский стиль высоко ценятся среди народов мира", - сказал Ильгар Имамвердиев.

Алекпер Аскеров (1933-1995) - один из известных представителей музыкальной культуры страны, виртуозный исполнитель на духовых инструментах, автор танцевальных мелодий, мугамных ренгов и диринги, создатель первого в Азербайджане фольклорно-инструментального ансамбля "Дугях", автор обработок и переложений произведений азербайджанских и европейских композиторов для инструмента балабан. Мастер проявил свои новшества и реформаторские способности во многих сферах музыкального искусства. Создание новых конструкций духовых инструментов, таких как кларнет, балабан, гоша-зурна, ней и тутек явились составной частью его реформаторских идей. Будучи знатоком азербайджанской и европейской музыки, он внёс большой вклад в исполнительскую культуру Азербайджана. К числу трудов Алекпера Аскерова принадлежат переложения произведений азербайджанских (У. Гаджибейли, А. Рзаева, Ф. Амиров и др.) и зарубежных композиторов (М. Глинка, Ф. Шуман, Р. Лагидзе и др.) для инструмента балабан. Он также явился создателем своеобразного исполнительского стиля игры на духовых инструментах, который был узнаваем уже с первых звуков и отличался разнообразными импровизационными переходами.

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