Прогноз АБР по экономическому росту стран Центральной, Западной Азии остается позитивным - Евгений Жуков

ТБИЛИСИ /Trend/ - Прогноз АБР по экономическому росту стран Центральной и Западной Азии остается позитивным.

Как сообщает Trend, об этом в субботу сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"В целом прогноз АБР для стран Центральной и Западной Азии весьма позитивен. В этом году замедление очень незначительное. Инфляция также снизится. Конечно, некоторые потрясения могут материализоваться из-за замедления экономического роста в соседних странах, высоких цен на продукты питания и энергоносители. инфляционное давление всегда может возобновиться. Геополитическая напряженность также может повлиять на экономику. Но реформы продолжаются, политика правильная, страны могут преодолеть проблемы. Изменение климата породило весьма серьезные катастрофы в странах Центральной и Западной Азии", - сказал он.

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.