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Фонд ОПЕК и Узбекистан подписали соглашение на 500 млн долларов

Узбекистан Материалы 4 мая 2024 00:02 (UTC +04:00)
Фонд ОПЕК и Узбекистан подписали соглашение на 500 млн долларов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Фонд международного развития ОПЕК и Узбекистан заключили рамочное соглашение о партнёрстве на период с 2024 по 2029 годы, передает Trend.

Согласно этому соглашению, будет выделено 500 млн долларов на поддержку программы устойчивого развития страны. Фонд ОПЕК также предоставит кредит в размере 20 млн долларов на правительственный проект по развитию дошкольного образования. Этот проект включает в себя создание 200 дошкольных учреждений для почти 30 тысяч детей по всему Узбекистану. Софинансирование проекта осуществляется Исламским банком развития и частными спонсорами.

Президент фонда, Абдулхамид Аль-Халифа, подчеркнул важность развития современной системы дошкольного образования для будущего экономического роста и увеличения человеческого потенциала.

На сегодня Фонд ОПЕК уже предоставил кредиты на общую сумму около 760 млн долларов для поддержки почти 30 проектов в Узбекистане, охватывающих как государственный, так и частный сектора. Около трети финансирования было направлено на улучшение водоснабжения и санитарии.

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