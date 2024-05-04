ТБИЛИСИ /Trend/ - Страны ЦАРЭС имеют большой потенциал для энергетической трансформации.

Об этом в субботу, отвечая на вопрос Trend сказал специальный советник АБР по вопросам изменения климата Уоррен Эванс в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"В ЦАРЭС основным источником выбросов парниковых газов являются, прежде всего, одна или две страны. Многие из этих стран имеют очень и очень низкие выбросы. Но в то же время у них есть уникальные возможности перевести свои энергетические отрасли на гораздо более высокий уровень возобновляемой энергетики и предпринять ряд действий по энергоэффективности и так далее. И мы поддерживаем страны в этом", - сказал он.

По его словам, страны Южного Кавказа и Центральной Азии очень уязвимы к воздействиям климата.

"Хорошим примером является таяние ледников в Таджикистане и Кыргызской Республике, которое окажет серьезное воздействие на все страны, расположенные ниже по течению, с точки зрения водных ресурсов и сельского хозяйства. Поэтому очень важно сосредоточиться на улучшении управления водными ресурсами и подумать о том, что к 2040 году регион, вероятно, значительно пострадает от засух из-за отсутствия доступа к воде. Некоторые из притоков, которые используются этими странами для орошения и городского водоснабжения, пересохнут. В результате ледники больше не обеспечивают ежегодный запас воды. Так что это довольно уникальное явление для региона из-за таяния ледников, но вы также столкнулись с волнами жары, засухой, наводнениями и так далее", - пояснил он.

Важно сосредоточиться на адаптации к этим климатическим воздействиям, отметил Эванс.

"У АБР есть некоторые инициативы в разных странах. На самом деле сейчас мы обсуждаем со всеми нынешними странами реализацию министерского постановления по климату, изданного в прошлом году, о том, как это реализовать. И мы пытаемся составить региональную программу по изменению климата для нынешних стран", - добавил спецсоветник АБР.

Сегодня в Тбилиси стартовало заседание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.