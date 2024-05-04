Необходимо обеспечить равное применение цифровых технологий - президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Необходимо обеспечить равное применение цифровых технологий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент АБР Масацугу Асакава на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

"Позвольте мне теперь обратиться к еще одному приоритету на будущее – необходимости использования цифровых технологий и обеспечения их бережного и справедливого использования. Искусственный интеллект, ИИ, предлагает огромный потенциал для стимулирования роста и помощи в решении проблем развития в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство и изменение климата. Но развивающиеся страны проиграют, если не смогут внедрить эту технологию", - сказал он.

По его словам, также существуют риски, связанные с ИИ, такие как предвзятость и отсутствие прозрачности.

"АБР усердно работает над укреплением потенциала наших развивающихся стран-членов по внедрению ответственных решений ИИ, которые соответствуют этическим нормам и способствуют инклюзивному росту. Мы верим, что преодоление цифрового разрыва и открытие возможностей искусственного интеллекта являются ключом к более процветающему будущему. Далее позвольте мне поразмышлять о глобализации", - добавил он.