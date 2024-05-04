Президент Казахстана едет в Россию

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву запланирован на 8-9 мая.

Как передает Trend, об этом в интервью ТАСС сообщил посол страны в России Даурен Абаев.

"Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза - на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву", - сказал он.

Посол напомним, что в текущем году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ.

"Соответственно, в рамках этих форматов встречи между нашими лидерами тоже будут, - добавил посол, комментируя планы контактов лидеров России и Казахстана в 2024 году. - Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год," - добавил Абаев.

Отметим, что 8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.