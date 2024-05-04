Внешняя торговля Ирана увеличилась почти на 48%

БАКУ /Trend/ - В первом месяце (21 марта — 20 апреля) текущего иранского года (1403) внешняя торговля Ирана, включая экспорт сырой нефти, газового конденсата, инженерных услуг и электроэнергии, возросла на 47,63 процента, достигнув отметки в 10,420 миллиона долларов, передает Trend.

Торговый баланс Ирана в этот период был положительным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле текущего года экспорт сырой нефти и газового конденсата составил 4,180 миллиона долларов.

Основными направлениями иранского экспорта в первом месяце (21 марта — 20 апреля) текущего иранского года (1403) были Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Пакистан, Афганистан и Оман, которые суммарно покрывали 78% веса и 83% общей стоимости экспорта страны.